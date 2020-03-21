فيروس كورونا يلغي اجتماعا بشأن سد النهضة في إثيوبيا

أفادت وسائل إعلام إثيوبية، اليوم السبت، بأن فيروس كورونا أجبر السلطات الإثيوبية على إلغاء اجتماع مهم للغاية يتعلق بسد النهضة.





وأوضح موقع "ذا ريبورتر إثيوبيا" أن البرلمان الإثيوبي ألغى جلسة مقررة للجنة العلاقات الخارجية، كان سيحضرها وزير الخارجية ووزير الري في إثيوبيا، لإطلاع البرلمان على آخر تطورات قضية سد النهضة.





وأشار الموقع إلى أن البرلمان قرر أيضا إلغاء العديد من الجلسات خوفا من تفشي فيروس كورونا.





وكانت إثيوبيا أعلنت تعليق الدراسة ومنع التجمعات، وإلغاء قبول دفعات جديدة بالجيش تجنبا لانتشار الفيروس.



