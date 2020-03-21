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محافظات

لمواجهة كورونا.. غلق 2 سايبر خلال حملة لمتابعة تنفيذ قرار المقاهي والكافيهات بضواحى بورسعيد

السبت 21/مارس/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تنفيذا لقرار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بغلق المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحال التى تحوى تجمعات الأطفال وألعاب البلاي ستيشن والكافتيريات الواقعة بنطاق حى الضواحى، شنت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي حملة مكبرة أسفرت عن غلق 2 بلاى ستيشن لعدم التزامهما بقرار الغلق.

هذا وتم تشميع المحلين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحابهما.

 وكانت الأجهزة التنفيذية بالحى واصلت حملاتها الميدانية على عدد من المقاهي والكافيهات والسيبرات للتأكد من تطبيق القرار والتزام أصحاب هذه المحال بتنفيذ القرار طواعية.

وقد تم التنبيه عليهم باستمرار الالتزام التام بتنفيذ هذه القرارات خلال المواعيد المحددة حتى نهاية هذا الشهر تجنبا لأى عقوبات أو إجراءات يتم اتخاذها ضد من لن يلتزم بالتنفيذ.
لمواجهة كورونا.. غلق 2 سايبر خلال حملة لمتابعة تنفيذ قرار المقاهي والكافيهات بضواحى بورسعيد
لمواجهة كورونا.. غلق 2 سايبر خلال حملة لمتابعة تنفيذ قرار المقاهي والكافيهات بضواحى بورسعيد
لمواجهة كورونا.. غلق 2 سايبر خلال حملة لمتابعة تنفيذ قرار المقاهي والكافيهات بضواحى بورسعيد
لمواجهة كورونا.. غلق 2 سايبر خلال حملة لمتابعة تنفيذ قرار المقاهي والكافيهات بضواحى بورسعيد
لمواجهة كورونا.. غلق 2 سايبر خلال حملة لمتابعة تنفيذ قرار المقاهي والكافيهات بضواحى بورسعيد
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