صدمة.. فيروس كورونا يسبب العجز الجنسي للرجال

حث مجموعة من الأطباء في الصين داخل مستشفى ووهان في تونغجي، أ نه يمكن أن يتأثر الرجال عند إصابتهم بفيروس كورونا التاجي، حيث ان جميع النظريات تؤكد أن الفيروس يمكن أن يؤثر بشكل كبير على خصوبة الرجال، والتقليل من القدرة الجنسية لديهم.



ولم تنتشر أى دراسة حاليا حول تأثير فيروس كورونا المستجد وتسببه في العجز الجنسي عند الرجال، إلا أن جميع الأطباء في ووهان أشاروا إلى أن الأمر بديهي للغاية، حيث إن أبرز أعراض المرض هي السخونة الشديدة والتي لا تستجيب للعلاجات، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر على مستوى الخصوبة عند الرجال، وتقليل الهرمونات الجنسية الذكرية.



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وعلى الرغم من أن الفيروس التاجي يستهدف بشكل رئيسي الرئتين والجهاز المناعي ، إلا أنه من الناحية النظرية ، يمكن أن يضعف قدرة الرجل على التكاثر، حيث إن الفيروس يقلل من خصوبة الرجال أو القدرة الجنسية، وذلك وفقا ما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقال لي يوفينغ ، وفريقه في مركز الطب التناسلي مستشفى تونججى التابع لجامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا، وفقًا للخبراء ، فإن الفيروس التاجي الجديد ، المعروف باسم SARS-CoV-2 ، يدخل الخلايا البشرية ويتسبب في تلف الأنسجة عن طريق فك روابط بروتين سبايك ببروتين غشاء الخلية الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2).





وأضاف يوفينغ، أنه من المعروف، إلى أن ACE2 موجود في الأعضاء البشرية الأخرى بصرف النظر عن الرئتين ويمكن أن يكون وفيرًا بشكل خاص في الجهاز الذكري لدى الرجال، حيث إنه زعم الفريق أنه يمكن أن يتركز في عدة خلايا ترتبط مباشرة بالقدرات الإنجابية للذكور، بما في ذلك الخلايا الجرثومية والخلايا الداعمة و خلايا Leydig، وهو ما حدث في السابق مع فيروس السارس.



وأفاد يوفينغ، بأنه الفيروس التاجي الجديد يشبه إلى حد كبير فيروس التاجي السارس، وأنهما يتشاركان نفس مستقبل الخلية المضيفة ACE2 ، فقد لخص الفريق إلى أنه يمكن أن يتسبب الفيروس التاجي الجديد في تقليل القدرة الجنسية لدى الرجال، وبالتالي التسبب في العجز الجنسي.

