خلفا لـ توماس توخيل.. باريس سان جيرمان يتفاوض مع ماسيميليانو أليجري





وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان دخل في مفاوضات مع أليجير لتولي مهمة تدريب العملاق الباريس، خلفا لتوخيل.





وأضافت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان استقر على رحيل توخيل رغم تصدره جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وتاهله إلى الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وتابعت الصحيفة، أن السبب وراء رغبة باريس سان جيرمان في تولي أليجري مهمة تدريب الفريق، هو ثقة ليورناردو، المدير الرياضي للنادي الفرنسي في المدرب الإيطالي، منذ أن كان مدربا لفريق إيه سي ميلان.





ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة، عن أقرب منافسيه أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني.

دخل مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان، في مفاوضات مع ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس الإيطالي، لتولي المسئولية الفنية للفريق الفرنسي، بداية من الموسم المقبل، خلفا للألماني توماس توخيل.