AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خلفا لـ توماس توخيل.. باريس سان جيرمان يتفاوض مع ماسيميليانو أليجري

السبت 21/مارس/2020 - 11:13 ص
أليجري
أليجري
Advertisements
محمد السعيد
دخل مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان، في مفاوضات مع ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس الإيطالي، لتولي المسئولية الفنية للفريق الفرنسي، بداية من الموسم المقبل، خلفا للألماني توماس توخيل.

وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان دخل في مفاوضات مع أليجير لتولي مهمة تدريب العملاق الباريس، خلفا لتوخيل.

وأضافت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان استقر على رحيل توخيل رغم تصدره جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وتاهله إلى الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتابعت الصحيفة، أن السبب وراء رغبة باريس سان جيرمان في تولي أليجري مهمة تدريب الفريق، هو ثقة ليورناردو، المدير الرياضي للنادي الفرنسي في المدرب الإيطالي، منذ أن كان مدربا لفريق إيه سي ميلان.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة، عن أقرب منافسيه أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باريس سان جيرمان يستضيف موناكو بـ الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي.. نيمار ومبابي يقودان باريس سان جيرمان أمام موناكو

خلاف مبابي مع توخيل يقربه من الذهاب لليفربول .. تفاصيل

توخيل يثير قلق جماهير سان جيرمان بسبب نيمار

قطار باريس سان جيرمان يسعى لدهس أميان بـ الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان في مهمة تعزيز الصدارة أمام ديجون

ترشيحاتنا

جسدي يحترق ويشبه النوبة القلبية.. أخطر ما قاله مصابو كورونا عن أعراضه.. فيديو

أعراض المرض قد لا تظهر.. 7 حقائق يجب معرفتها عن كورونا

«وقت الشدة ولاد أصول».. مبادرات شبابية لتطهير شوارع القرى لمكافحة كورونا ..صور

خليك في بيتك وإحنا معاك.. أطباء البحيرة ينشرون أرقام هواتفهم في مبادرة ضد كورونا|خدمات

بسيلفى .. منى ممدوح تحتفل بعيد الأم برسالة لوالدتها المتوفية

4 اغتصبوها امام طفلتها.. أسماء ذهبت لتنظيف شقة فى القليوبية فوجدت حفلة جنس جماعى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض المرض قد لا تظهر.. 7 حقائق يجب معرفتها عن كورونا

بـ جمبسوت أبيض.. منة عرفة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور