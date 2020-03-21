ما هي الدولة التي طبقت حظر التجوال بحذافيره ضد كورونا؟.. تفاصيل

قال مجدى يوسف، مراسل صدى البلد فى بروكسل ، إن بلجيكا أكدت عكس ما أشيع عنها من وجود فجوة زمنية فى اتخاذ القرارات خاصة بفيروس كورون.





وكشف مجدى يوسف ، خلال مداخلة هاتفية اليوم السبت ببرنامج "صباح البلد " والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشعب البلجيكي على درجة كبيرة من الالتزام لدرجة تفوق حرص والتزام الحكومة البلجيكية .





وأشار مجدى يوسف، إلى عقد اجتماع بالأمس مع الحكومة البلجيكية وكشف عن اتهامات متبادلة بين كافة الجهات والهيئات هناك، لافتا إلى أن بلجيكا لا تمتلك كافة المواد الطبية لإجراء فحوصات كورونا خاصة وأن بلجيكا تأخرت فى استيراد كافة هذه المواد .





وأكد مجدى يوسف، أن الشعب البلجيكى ضرب مثال رائع فى درجة التزامه وخاصة عند اتخاذ قرار وضع بلجيكا تحت الحجر الصحي، وعلى الرغم بأن بلجيكا أصبحت تعيش في أجواء شبيهة بالحرب إلا أن المواطنين فى بلجيكا التزموا بقرارات الحكومة بالبقاء فى المنازل.





ونوه مجدى يوسف، إلى أن بلجيكا أغلقت أمس الجمعة كافة الحدود البرية والجوية فى بلجيكا مع وجود تفتيش مكثف لمراقبة الحدود ولا يسمح بالدخول للبلاد سوى المواطنين البلجيكيين.





وتابع أن بلجيكا سجلت حتى الآن 3 آلاف حالة إصابة و20 حالة وفاة ، مشيرا إلى منظمة الصحة العالمية صرحت مؤخرا بأن بلجيكا عاجزة حتى الآن عن توفير كافة المواد الطبية وإجراء الفحوصات لمواطنيها.



