زراعة الفيوم تتصدى للمتعدين على الأراضي الزراعية

شدد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعه بالفيوم، على جهاز حماية الأراضي بالمديرية برئاسة المهندس علي مسعد مدير عام حماية الأراضى بالتنسيق مع الإدارات الزراعية والأجهزة المعنية، بتكثيف الحملات المرورية على الأراضى الزراعية خوفا من استغلال الظروف والأحداث التى تمر بها البلاد تنفيذا لتوجيهات المشددة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور أحمد الأنصار محافظ الفيوم بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لظاهرة البناء عليها والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية في مهدها.





وأضاف وكيل الوزارة، أن سيتم الاستمرار في تنفيذ الإزالات حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أنه تم حصر جميع حالات التعدي بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأنه يتم الآن إزالتها وفقًا لخطة واضحة، مشيرًا إلى أنه تم اليوم الجمعة إزالة تعديات على الأراضى الزراعية في مراكز الفيوم وأبشواى وسنورس.





اقرأ أيضا :الزراعة تنظم قافلة بيطرية مجانية لخدمة المربين والمزارعين بالفيوم





حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواى بقيادة المهندس علي المهدي مدير الإدارة بإزالة فورية.بحوض.التسعين.بجمعية.سنرو القبلية على مساحة 12 سهم بحضور نائب رئيس مجلس مدينة ابشواى ورئيس قسم حماية الأراضى بالإدارة ومدير الجمعية.





وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة إزالة بناحية منشأة الجزائر زمام وحده هوارة حائط ردم بالبلوك الأبيض على مساحة واحد قيراط وإزالة أخرى زمام طامية سور بارتفاع واحد متر بطول حوالى ٣٠ متر بناحية نجع اللهيب .



بحضور المهندس حسين أبو حامد رئيس وحدة هواره و المهندس خالد فتحي رئيس الحماية بالمركز والمهندس سيد أحمد وكيل الحماية بالمركز والمهندس ناصر ميلاد رئيس المكافحة والمهندس حمدي شعبان والمهندس محمد عويس جمعية قحافة ومدير جمعية الصالحية والمهندس مسعود رحيم الإدارة الزراعية.





كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بتنفيذ إزالة حالة تعدي ناحية بيهمو عبارة عن شدة خشبية المجهزة لعمل الخرسانة على مساحة قيراط ونصف بحوض السيلة.