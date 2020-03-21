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توك شو

رئيس الصليب الأحمر الصيني: لابد أن يبقى الجميع في منازلهم.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 11:19 ص
الصليب الاحمر الصينى
الصليب الاحمر الصينى
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية " إكسترا نيوز " فيديو لرئيس الصليب الأحمر الصينى ، مؤكدًا ضرورة وجود الجميع فى منازلهم .

وقال رئيس الصليب الأحمر الصيني"صن شوبينج"، بخصوص انتشار فيروس كورونا في إيطاليا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس إن  "في وجودنا في إيطاليا، وجدنا العديد من الثغرات، وللتو أتينا من جولة في مدينة كوردوبا، وكذلك هنا في ميلان، وهي الأكثر تأثيرًا بكورونا".

وأضاف رئيس الصليب الأحمر الصيني، أن إجراءات الحجر المنزلي ليست جادة، لأن وسائل المواصلات، ما زالت تعمل والناس تتجول في أنحاء المدينة، ويتجمعوا في الفنادق، ورأيت الكثيرين لا يلتزموا بالحماية الشخصية".

وتسائل: "لا أعلم حقيقة بماذا تفكرون هنا"، مطالبًا بتوقف كل شيء، مشددًا: "لا بد أن تتوقف كل الأنشطة الاقتصادية، ولا بد أن تتوقف جميع أشكال التقارب الاجتماعي التي تعودنا عليها.

واشار الى انه لابد وأن يبقى الجميع في منازلهم، ولا بد للجميع أن يستعد للتضحية من أجل حماية الآخرين"، مضيفًا: "حياة الأخرين هي أهم ما نملكه الآن".

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