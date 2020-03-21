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حوادث

مرور الجيزة: استمرار الغلق الجزئي لشارع ربيع الجيزي لليوم الثاني

السبت 21/مارس/2020 - 11:19 ص
شارع ربيع الجيزى
شارع ربيع الجيزى
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن استمرار عملية الغلق الجزئي لشارع ربيع الجيزى وتقاطعه مع شارع نور المصطفى بالاتجاهين لليوم الثاني، في إطار تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة  مع المشروع القومى لمترو الأنفاق، الخط الرابع.



ومن المقرر أن يستمر العمل حتى غدا الأحد الموافق 22 مارس الجاري،  من الساعة 12 صباحًا وحتى 5 صباحًا طوال فترة الأعمال.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بوضع اللوحات الإرشادية ونشر اللجان المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط مناطق العمل .

وتهيب الإدارة العامة لمرور الجيزة الجيزة بالمواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات لتفادى التكدسات.
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