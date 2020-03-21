مليش غيرك.. منة فضالي تهنئ أمها وتعايدها

نشرت الفنانة منة فضالي، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، تضمنت عدة صور مع والدتها، لتهنئها بمناسبة عيد الأم الذي يوافق اليوم الجمعة 21 مارس.
وكتبت منة فضالي في تغريدتها: "كل سنه وأنتي طيبه يا أمي كل سنه وأنا مليش غيرك في الدنيا كل سنه وأنتي معايا و في ظهري وسند ليا ربنا يديكي الصحة و طولت العمر و يشفيكي و يقدرني اوفيكي جزء من تعبك معايا انتي الحب وأنتي الأمان كل سنه وأنتي طيبه".
كل سنه وأنتي طيبه يا أمي كل سنه وأنا مليش غيرك في الدنيا كل سنه وأنتي معايا و في ظهري وسند ليا ربنا يديكي الصحة و طولت العمر و يشفيكي و يقدرني اوفيكي جزء من تعبك معايا انتي الحب وأنتي الأمان كل سنه وأنتي طيبه ❤️ @sahertferoun pic.twitter.com/ewmRBIkPXr— Menna Fadali🌸 (@MennaFadali) March 21, 2020