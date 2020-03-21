مليش غيرك.. منة فضالي تهنئ أمها وتعايدها

يُذكر أن منة فضالى تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2"، والذى من المقرر عرضه خارج ماراثون رمضان 2020، فيما تستعد أيضا لمسلسلها القادم مع النجم عمرو عبدالجليل وهو مسلسل "رحيل".

كل سنه وأنتي طيبه يا أمي كل سنه وأنا مليش غيرك في الدنيا كل سنه وأنتي معايا و في ظهري وسند ليا ربنا يديكي الصحة و طولت العمر و يشفيكي و يقدرني اوفيكي جزء من تعبك معايا انتي الحب وأنتي الأمان كل سنه وأنتي طيبه ❤️ @sahertferoun pic.twitter.com/ewmRBIkPXr