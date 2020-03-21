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فن

مليش غيرك.. منة فضالي تهنئ أمها وتعايدها

السبت 21/مارس/2020 - 11:22 ص
منة فضالي ووالدتها
منة فضالي ووالدتها
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سعيد فراج
نشرت الفنانة منة فضالي، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، تضمنت عدة صور مع والدتها، لتهنئها بمناسبة عيد الأم الذي يوافق اليوم الجمعة 21 مارس. 

وكتبت منة فضالي في تغريدتها: "كل سنه وأنتي طيبه يا أمي كل سنه وأنا مليش غيرك في الدنيا كل سنه وأنتي معايا و في ظهري وسند ليا ربنا يديكي الصحة و طولت العمر و يشفيكي و يقدرني اوفيكي جزء من تعبك معايا انتي الحب وأنتي الأمان كل سنه وأنتي طيبه". 

يُذكر أن منة فضالى تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2"، والذى من المقرر عرضه خارج ماراثون رمضان 2020، فيما تستعد أيضا لمسلسلها القادم مع النجم عمرو عبدالجليل وهو مسلسل "رحيل".
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