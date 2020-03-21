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محافظات

بتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية.. زراعة الفيوم تعلن الحرب على كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور أحمد الأنصار محافظ الفيوم واصلت المديرية تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم جميع المنشآت الزراعية والمصالح الحكومية والتعليمية بنطاق المحافظة.


وفي هذا الإطار قامت المديرية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم بحملة تطهير وتعقيم ديوان مديرية التربية والتعليم لمواجهة فيروس كورونا المستجد بحضور الدكتور  محمد عبد الله وكيل تعليم الفيوم والمهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة بمديرية الزراعة وفريق عمل الصحة والسلامة المهنية بمديرية التربية والتعليم .


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شملت أعمال تطهير، المكاتب والطرقات والممرات والحمامات من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة.


وفي سياق ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز اطسا بقيادة المهندس ماهر أبو رحيل مدير الإدارة بتعقيم وتطهير مبني الإدارة بالكامل المكاتب والطرقات والممرات والحمامات وقاعة التدريب بحضور رئيس قسم المكافحة والمتابعة ورؤساء الأقسام والعمال بالإدارة.

بتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية.. زراعة الفيوم تعلن الحرب على كورونا
بتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية.. زراعة الفيوم تعلن الحرب على كورونا
بتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية.. زراعة الفيوم تعلن الحرب على كورونا
بتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية.. زراعة الفيوم تعلن الحرب على كورونا
بتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية.. زراعة الفيوم تعلن الحرب على كورونا
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