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أصل الحكاية

كيف حمت السعودية العاملين بالقطاع الخاص من أزمة كورونا؟

السبت 21/مارس/2020 - 11:34 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميس رضا
اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، حزمة من القرارات والإجراءات بهدف التخفيف على القطاع الخاص والمحافظة على العاملين فيه خلال المرحلة الحالية ودعم نموه، ولمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن ذلك يأتي انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على فيروس "كورونا" (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وتضافرًا مع التحركات الحكومية من جميع الجهات لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة «كورونا»، وضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير المالية والنظامية التي تضمن استمرار الأعمال في مساراتها المخطط لها مسبقًا دون أي تأثير أو تراجع في معدلات النمو الاقتصادي والتنموي في القطاعات الحيوية والمؤثرة في مؤشرات الناتج المحلي.


وأعلنت الوزارة أن من ضمن هذه القرارات:
1- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.
2- رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.
3- رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة.
4- احتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.
5- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.
6- استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.
7- إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج «أجير» لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب.

وكشفت الوزارة استمرارية هذه المبادرات والقرارات لحين انفراج أزمة كورونا، مبينة أنها اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من القرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تكاتف الجهود الحكومية للحد من من انتشار هذا الفيروس، وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.
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