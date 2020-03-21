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توك شو

كل حاجة حلوة فى حياتنا.. محمد جاد يوجه رسالة تهنئة للأمهات المصريات.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 11:32 ص
محمد جاد
محمد جاد
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شيرين عادل
وجه الإعلامى محمد جاد رسالة تهنئة للأمهات المصرية فى عيدها اليوم، السبت، واصفا إياهن بالحب والعطاء اللامتناهى ومصدر الأمان والدفء والسعادة والطمأنينة لأبنائهن.

وبعث الإعلامى محمد جاد، خلال تقديمه برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، السبت، برقية شكر وعرفان للأم المصرية قائلا: "كل سنة وأمهات مصر بخير وهما سبب الضحكة اللى وشوشنا والحضن اللى بيحتوينا وسبب كل حاجة حلوة فى حياتنا".

وأكد  محمد جاد أن جميع الأمهات تستحق التقدير والإشادة بدورهن العظيم ومنح الحب والعطاء اللامحدود ومصدر السكينة وبئر الحنان تجاه أولادهن.

برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، إضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.

ويستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

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