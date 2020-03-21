كل حاجة حلوة فى حياتنا.. محمد جاد يوجه رسالة تهنئة للأمهات المصريات.. فيديو

برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، إضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.





ويستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.