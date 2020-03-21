كل حاجة حلوة فى حياتنا.. محمد جاد يوجه رسالة تهنئة للأمهات المصريات.. فيديو

وجه الإعلامى محمد جاد رسالة تهنئة للأمهات المصرية فى عيدها اليوم، السبت، واصفا إياهن بالحب والعطاء اللامتناهى ومصدر الأمان والدفء والسعادة والطمأنينة لأبنائهن.
وبعث الإعلامى محمد جاد، خلال تقديمه برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، السبت، برقية شكر وعرفان للأم المصرية قائلا: "كل سنة وأمهات مصر بخير وهما سبب الضحكة اللى وشوشنا والحضن اللى بيحتوينا وسبب كل حاجة حلوة فى حياتنا".
وأكد محمد جاد أن جميع الأمهات تستحق التقدير والإشادة بدورهن العظيم ومنح الحب والعطاء اللامحدود ومصدر السكينة وبئر الحنان تجاه أولادهن.