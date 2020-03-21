النجوم يتسابقون للمشاركة في تحدي الخير.. تامر حسني يتكفل برعاية 400 أسرة.. وعمرو يوسف 100.. ومنى زكي 80 عائلة.. والسقا يرعى 70 من المتضررين

- النجوم يتسابقون للمشاركة في تحدي الخير
- تامر حسني يتكفل برعاية 400 أسرة
- عمرو يوسف 100
- منى زكي 80 عائلة
أحمد السقا يرعى 70 من المتضررين
شارك عدد من الفنانين فى تحدى الخير ضمن إحدى الحملات فى مواجهة فيروس كورونا، والتي تهدف إلى التكفل بمصاريف بعض الأسر التي مصدر عيشها الوحيد هو الدخل اليومي، مما يساعدهم في البقاء في منازلهم من أجل محاربة فيروس كورونا.
ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي أبرز النجوم الذين شاركوا في تحدي الخير.
تامر حسني
يعتبر الفنان تامر حسنى من أكثر الفنانين الذين شاركوا في تحدي الخير، حيث أعلن عن تكفله بـ ٤٠٠ أسرة.
أحمد رزق
أعلن الفنان احمد رزق تكفله بـ ٣٠ أسرة.
منى زكي
وشاركت منى زكي فى تحدي الخير بدعم ٨٠ أسرة محتاجة، في سباق الخير من أجل التكفل بأكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة، والتي تعاني ماليًا خلال فترة محاربة فيروس كورونا
ورشحت منى زكي معها نجوم الفن في "تحدي الخير"، على رأسهم زوجها النجم أحمد حلمي وكريم عبد العزيز ومنة شلبي لكي يدعموا أكبر عدد ممكن من الأسر التي تعمل اعتمادا على القوت اليومي.
أمير كرارة
أعلن الفنان أمير كرارة، عن قبوله تحدي الخير، الذي قام الفنانون بخوضه خلال الساعات القليلة الماضية في محاولة منهم لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة.
ونشر أمير كرارة، فيديو له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وقال من خلاله: "صباح الفل عليكوا.. صحيت لاقيت نفسي محطوط في كذا تحدي.. وأنا قبلت التحدي من عمرو يوسف.. وأحمد داود.. ومحمود كهربا.. وإسلام جمال.. هتكفل بـ 50 أسرة في رمضان الجاي".
أحمد السقا
وانضم الفنان أحمد السقا إلى تحدي الخير، حيث أعلن من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام" تكفله بـ 70 أسرة.
وقال أحمد السقا، من خلال الفيديو: "تحياتي لشعب مصر وأهل مصر كلهم.. أنا بلبي دعوة صديقي تامر حسني وعمرو يوسف إن شاء الله ربنا يقدرني وهتكفل بـ 70 أسرة.. وأوجه الدعوة لـ عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب وغادة عبد الرازق وكل أصدقائي اللي بيحبوا مصر يمكن أكتر مني كمان".
هنا الزاهد
أعلنت هنا الزاهد عن قبول تحدي الخير، الذي يخوضه الفنانون خلال الساعات القليلة الماضية في محاولة منهم لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة من السيول.
ونشرت هنا الزاهد، فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وقالت من خلاله: "أنا قبلت التحدي وهتكفل بـ 50 أسرة وبتحدى روبى وويزو وسلمى أبو ضيف".
محمد حفظي
أعلن المنتج محمد حفظي عن مشاركته فى تحدى الخير من خلال مقطع فيديو بحسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقال من خلال الفيديو: "أنا قبلت التحدي وبتحدي يسرا وطارق الجنايني".
ويزو - نجمة مسرح مصر
أعلنت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر مشاركتها في «تحدي الخير»، الذي أطلقه عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.
ونشرت ويزو فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» قالت فيه: «أنا قبلت التحدي يا هنا الزاهد وهاتولي ٥٠ أسرة الشهر دا.. بتحدي حمدى الميرغنى وإسراء عبد الفتاح".
أنغام
أعلنت الفنانة أنغام مشاركته في «تحدي الخير»، الذي أطلقه عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.
ونشرت أنغام فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» قالت فيه: «أنا قبلت تحدي أمير طعيمة وهتولى 80 أسرة الشهر دا".
غادة عبد الرازق
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، أعلنت من خلالها استجابتها لدعوة الفنان أحمد السقا، في تحدي الخير، والتكفل بمصاريف 100 أسرة غير قادرة خلال فترة الحجر المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
ووجهت غادة عبد الرازق، الدعوة للفنانين: "فيفي عبده ونيللي كريم وهند صبري"، للانضمام إلى تحدي الخير، والمساعدة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.
هند صبرى
أعلنت الفنانة هند صبرى مشاركتها في «تحدي الخير»، الذي أطلقه عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.
ونشرت هند صبرى فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» قالت فيه: «أنا قبلت تحدي عمرو يوسف وهتولى 100 عائلة الشهر دا".
دينا الشربيني
نشرت الفنانة دينا الشربيني، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، ظهرت فيه لتعلن قبول تحدي الفنان أحمد داود، والمشاركة في تحدي الخير لمساعدة الأسر غير القادرة خلال شهر في فترة الحجر المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
وأعلنت دينا الشربيني، من خلال الفيديو الذي نشرته، عن تكفلها بمساعدة 100 أسرة، ونقل التحدي إلى "كندة علوش وشيرين رضا وروبي وغادة عادل وأحمد مالك والمنتج محمد حفظي".
أكرم حسنى
أعلن الفنان أكرم حسنى عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، عن مشاركته فى تحدى الخير لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.
ونشر "أكرم" مقطع فيديو أعلن من خلاله استجابته لدعوة الفنان أحمد فهمى، في تحدي الخير، والتكفل بمصاريف 50 أسرة غير قادرة خلال فترة الحجر المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
عمرو يوسف
عمرو يوسف
الفنان عمرو يوسف، في تحدي الخير، تكفل بـ ١٠٠ أسرة.
هشام ماجد
وتكفل الفنان هشام ماجد بـ ٨٠ أسرة.