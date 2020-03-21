النجوم يتسابقون للمشاركة في تحدي الخير.. تامر حسني يتكفل برعاية 400 أسرة.. وعمرو يوسف 100.. ومنى زكي 80 عائلة.. والسقا يرعى 70 من المتضررين

النجوم يتسابقون للمشاركة في تحدي الخير

تامر حسني يتكفل برعاية 400 أسرة

عمرو يوسف 100

منى زكي 80 عائلة

أحمد السقا يرعى 70 من المتضررين





شارك عدد من الفنانين فى تحدى الخير ضمن إحدى الحملات فى مواجهة فيروس كورونا، والتي تهدف إلى التكفل بمصاريف بعض الأسر التي مصدر عيشها الوحيد هو الدخل اليومي، مما يساعدهم في البقاء في منازلهم من أجل محاربة فيروس كورونا.





ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي أبرز النجوم الذين شاركوا في تحدي الخير.

تامر حسني يعتبر الفنان تامر حسنى من أكثر الفنانين الذين شاركوا في تحدي الخير، حيث أعلن عن تكفله بـ ٤٠٠ أسرة.

أحمد رزق

أعلن الفنان احمد رزق تكفله بـ ٣٠ أسرة.







منى زكي

وشاركت منى زكي فى تحدي الخير بدعم ٨٠ أسرة محتاجة، في سباق الخير من أجل التكفل بأكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة، والتي تعاني ماليًا خلال فترة محاربة فيروس كورونا





ورشحت منى زكي معها نجوم الفن في "تحدي الخير"، على رأسهم زوجها النجم أحمد حلمي وكريم عبد العزيز ومنة شلبي لكي يدعموا أكبر عدد ممكن من الأسر التي تعمل اعتمادا على القوت اليومي.





أمير كرارة

أعلن الفنان أمير كرارة، عن قبوله تحدي الخير، الذي قام الفنانون بخوضه خلال الساعات القليلة الماضية في محاولة منهم لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة.

ونشر أمير كرارة، فيديو له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وقال من خلاله: "صباح الفل عليكوا.. صحيت لاقيت نفسي محطوط في كذا تحدي.. وأنا قبلت التحدي من عمرو يوسف.. وأحمد داود.. ومحمود كهربا.. وإسلام جمال.. هتكفل بـ 50 أسرة في رمضان الجاي".





أحمد السقا

وانضم الفنان أحمد السقا إلى تحدي الخير، حيث أعلن من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام" تكفله بـ 70 أسرة.

وقال أحمد السقا، من خلال الفيديو: "تحياتي لشعب مصر وأهل مصر كلهم.. أنا بلبي دعوة صديقي تامر حسني وعمرو يوسف إن شاء الله ربنا يقدرني وهتكفل بـ 70 أسرة.. وأوجه الدعوة لـ عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب وغادة عبد الرازق وكل أصدقائي اللي بيحبوا مصر يمكن أكتر مني كمان".





هنا الزاهد

أعلنت هنا الزاهد عن قبول تحدي الخير، الذي يخوضه الفنانون خلال الساعات القليلة الماضية في محاولة منهم لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة من السيول.

ونشرت هنا الزاهد، فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وقالت من خلاله: "أنا قبلت التحدي وهتكفل بـ 50 أسرة وبتحدى روبى وويزو وسلمى أبو ضيف".





محمد حفظي

أعلن المنتج محمد حفظي عن مشاركته فى تحدى الخير من خلال مقطع فيديو بحسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقال من خلال الفيديو: "أنا قبلت التحدي وبتحدي يسرا وطارق الجنايني".



ويزو - نجمة مسرح مصر