الزواج فى زمن كورونا.. إلغاء حفلي زفاف بأسوان لمنع التجمعات

الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال منع التجمعات وخاصة التى تنشأ عن الأفراح والموالد، والسعي المستمر لتخفيضها لعدم التعرض لأي أضرار مرضية هذا هو ما تقوم الأجهزة المعنية المختلفة بتنفيذه ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة ومجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وفى هذا الإطار قال العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة إدفو بأسوان بأن محافظ أسوان قرر إلغاء حفل الزفاف الذى كان مقرر إقامته اليوم السبت، وسط حضور كبير من أهالى العروسين وأبناء مركز إدفو، وذلك حرصًا من المحافظ على تطبيق تعليمات وتحذيرات الحكومة ووزارة الصحة من تجمعات المواطنين تجنبًا لانتشار فيروس كورونا، مع التحقيق فى واقعة ليلة "رشاد".

وفى نفس الاتجاه تم إلغاء حفل زفاف كان مقرر إقامته مساء أمس الجمعة، بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان داخل سرادق كبير .

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد أعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والقرى بمنع إقامة أى سرادقات للاحتفالات والموالد والأفراح ، بجانب عدم فتح أى قاعات للمناسبات العامة ، بالإضافة إلى دور السينما والمسارح والملاهى للحد من الاختلاط فى التجمعات الكبيرة حيث أن هناك غرفة عمليات بإشراف من الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ لمتابعة أى تجاوزات فى هذا الإتجاه .

وشدد المحافظ على المسئولين باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية.

وأشاد أشرف عطية بالوعى الحضارى والمستنير لأبناء أسوان بجميع أنحاء المحافظة واستجابتهم السريعة بالالتزام بقرارات الحكومة وذلك لحماية وسلامة المواطنين من أى أضرار وهو الذى يساهم في تحقيق أعلى الدرجات الوقائية والأمان .

وبالتوازى مع ذلك تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الحملات المكبرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع قوات مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد خالد نائب مدير الأمن للمرور الميدانى بكافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية للتأكد من قيام جميع المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهية ووحدات الطعام المتنقلة بالالتزام بتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالإغلاق يوميًا بدءًا من الساعة السابعة مساءًا وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام المواطنين ليوم 31 مارس الحالى .

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