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أخبار العالم

تأثير مأساوي.. فيروس كورونا يقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة

السبت 21/مارس/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
قضى أربعة أشخاص من عائلة واحدة نحبهم جراء إصابتهم بفيروس كورونا في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، فيما يقبع ثلاثة أقارب لهم في المستشفى.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فقد مرضت غرايس فوسكو، 73 عاما، وستة من أولادها البالغين بعد حضورهم لتجمع عائلي كبير.

وأشارت إلى أن حوالى 20 فردا من الأقارب يخضعون الآن للحجر المنزلي، بانتظار معرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بالفيروس.

واستمر عدد الوفيات جراء الفيروس في الارتفاع بالولايات المتحدة، وحذّر الخبراء من مخاطر أي نوع من التجمعات الاجتماعية.

وتابعت أن أفراد الأسرة الأربعة الذين ماتوا هم: غرايس فوسكو وأولادها ريتا فوسكو-جاكسون وكارمين فوسكو وفنسنت فوسكو.

وتوفيت ريتا فوسكو-جاكسون وهي أستاذة في مدرسة كاثوليكية، 55 عامًا، يوم الجمعة. وبحسب مفوضة الصحة الحكومية جوديث بيرشيشيلي، لم يكن لدى فوسكو-جاكسون أي مشاكل صحية غير معروفة مسبقا.

وقال مسؤولو الصحة في نيوجيرسي إنّ فوسكو-جاكسون كانت ثاني شخص يموت جراء فيروس كوفيد-19 في الولاية، وأنّ الوفاة الأولى كانت حضرت أيضًا تجمعًا عائليًا مع عائلة فوسكو.

وتوفي كارمين فوسكو يوم الأربعاء، ثم ماتت والدته غرايس فوسكو بعده بساعات قليلة.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، ماتت غرايس فوسكو من دون أن تعرف أنّ اثنين من أولادها استسلموا للمرض القاتل.

وتوفّي فينسنت فوسكو وهو ثالث أفراد العائلة يوم الخميس في نفس المستشفى التي توفيت فيها والدته.

ووفقًا لأحد أفراد الأسرة، باراديسو فوديرا، فإنّ 19 من أفراد الأسرة الذين حضروا العشاء، عزلوا أنفسهم وانتظروا لحوالي أسبوع لمعرفة نتائج اختبار فيروس كورونا الخاص بكل منهم.
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