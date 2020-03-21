كورونا يضرب موسم عيد الأم.. مبيعات الذهب منخفضة.. والاستقرار يسيطر على الأسعار.. والدولار في إجازة

الدولار ببنك الاستثمار العربي يسجل 15.70 جنيه للشراء



الذهب عيار 21 يسجل نحو 690 جنيها للجرام

الدولار يسجل بالبنك الأهلى المصرى 15.78 جنيه للبيع





بالتزامن مع الاحتفال بـ عيد الأم، سادت توقعات بزيادة المبيعات من قبل محال الصاغة، إلا أن الأسواق شهدت حالة من الاستقرار في أسعار الذهب في ظل انخفاض حركة المبيعات نتيجة التأثر بفيروس كورونا، وخوف البعض من التواجد في أماكن مزدحمة، فضلا عن استقرار أسعار الدولار في ظل الإجازة الأسبوعية للبنوك.









سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وفي بنوك: "قناة السويس، البركة، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي" 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وفي بنوك: "المصرف العربي الدولي، عودة، المصري لتنمية الصادرات، العربي الأفريقي الدولي" 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وسجلت أسعار الدولار في بنوك: "بلوم، الإسكندرية، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، الأهلي الكويتي" 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.



