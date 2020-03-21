كورونا يضرب موسم عيد الأم.. مبيعات الذهب منخفضة.. والاستقرار يسيطر على الأسعار.. والدولار في إجازة

- الدولار ببنك الاستثمار العربي يسجل 15.70 جنيه للشراء
- الذهب عيار 21 يسجل نحو 690 جنيها للجرام
- الدولار يسجل بالبنك الأهلى المصرى 15.78 جنيه للبيع
بالتزامن مع الاحتفال بـ عيد الأم، سادت توقعات بزيادة المبيعات من قبل محال الصاغة، إلا أن الأسواق شهدت حالة من الاستقرار في أسعار الذهب في ظل انخفاض حركة المبيعات نتيجة التأثر بفيروس كورونا، وخوف البعض من التواجد في أماكن مزدحمة، فضلا عن استقرار أسعار الدولار في ظل الإجازة الأسبوعية للبنوك.
أسعار الدولار في البنوك شهدت استقرارا اليوم، السبت 21-3-2020، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وفي بنوك: "قناة السويس، البركة، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي" 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وفي بنوك: "المصرف العربي الدولي، عودة، المصري لتنمية الصادرات، العربي الأفريقي الدولي" 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وصل الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وسجلت أسعار الدولار في بنوك: "بلوم، الإسكندرية، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، الأهلي الكويتي" 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21-3-2020 سجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 690 جنيها.
ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.
سجّل سعر الجرام الذهب عيار 21 اليوم، السبت، 690 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارًا فى مصر.
وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:
سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 789 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 724 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 591 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.
سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 460 جنيها.
سعر الجنيه الذهب 5.520 جنيه تقريبا، يزن 8 جرامات من عيار 21.
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويوميا.