بعد الإعلان عن حالة إيجابية.. قرية بدين بالدقهلية تلتزم بإجراءات الوقاية من كورونا

ترأس الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم، فريق الطب الوقائي بالمديرية والإدارة الصحية بالمنصورة يرافقه العميد خالد الزينى مأمور مركز المنصورة، لتفقد عدد من قرى المنصورة وعمل التوعية اللازمة للعزل الذاتي بالمنزل للقادمين من الخارج وباقي المواطنين وخاصة كبار السن لمدة ١٤ يوما تجنبا للإصابة بالعدوى آ ملين شعار وزارة الصحة "احم نفسك والزم بيتك".





ولاحظت الحملة وجود استجابة جيدة للمواطنين في الالتزام بالتعليمات وخاصة قرية بدين، حيث بدت شوارع القرية شبه خالية من المواطنين، كما أغلقت معظم المحال أبوابها من الصباح استجابة للنداءات التي أطلقتها وزارة الصحة بمنع التجمعات بجميع أشكالها.



