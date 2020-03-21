أهالي الزاوية يشكون من أكوام القمامة

أرسل هشام محمد أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها انتشار القمامة بمنطقة الزاوية بالقاهرة.







وأوضح "هشام" أن منطقة الزاوية الحمراء التابعة لحى حدائق القبة تعانى من تراكم القمامة بصفة مستمرة بالشوارع الرئيسية بمنطقة الاحلام ما ينشر الروائح الكريهة ويفسد المظهر الحضارى للحى.







وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.







ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.