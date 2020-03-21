التزموا في بيوتكم.. أحلام تحذر متابعيها من مصير إيطاليا

من جهة أخرى، طرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس"، كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.



