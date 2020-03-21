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فن

التزموا في بيوتكم.. أحلام تحذر متابعيها من مصير إيطاليا

السبت 21/مارس/2020 - 11:49 ص
احلام
احلام
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سعيد فراج
ناشدت الفنانة الخليجية أحلام الشامسي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، الالتزام بالبقاء في المنزل واتباع تعليمات العزل المنزلي الطوعي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، والحد من انتشاره.

وضربت أحلام، مثلًا بتفشي المرض في إيطاليا لعدم التزام المواطنين، وعلقت قائلة: "سجلت إحصائيات الإصابة في إيطاليا ٤٧ ألف حالة إلى اليوم وأكثر من ٤٠٠٠ حالة وفاة والعدد في تزايد وذلك لعدم التزام الإيطاليين بقواعد الجلوس في منازلهم وإيقاف اي نشاط اجتماعي ، التزموا في بيوتكم وحافظوا على من تحبون هم أغلى ما تملكون في هذا الوقت".

من جهة أخرى، طرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس"، كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.

ومن المقرر طرح العمل خلال الأيام القليلة القادمة عبر مجموعة من القنوات الفضائية والإذاعات العربية.


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