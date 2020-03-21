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توك شو

ممرضة بدرجة ملاك تشارك في علاج أهالي بلطيم بالمجان.. شاهد

السبت 21/مارس/2020 - 12:04 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، تقريرا عن ممرضة بدرجة ملاك تعالج أبناء مدينتها مجانا.

وقالت رانيا كمال رضوان، أثناء حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، إن أهالي المدينة يطلقون عليها "ملاك الرحمة"، نظرا لأنها تعالج كل الحالات بشكل كامل بالمجان.

وأضافت أنها تريد توصيل رسالة لكل من يمتهن التمريض، بأن لا يتأخروا في تقديم أية مساعدات طبية للقادرين أو غير القادرين.

وأشارت إلى جهود والدتها وتشجيعها الدائم لها، موضحة أنها بدأت في أول مشوارها بعلاج ٣ حالات يوميا، واليوم تعالج ما يقارب من ١٣ أو ١٤ حالة يوميا.

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