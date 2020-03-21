شهية ولذيذة.. طريقة عمل أقراص البسطرمة

أقراص البسطرمة من المخبوزات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ".



