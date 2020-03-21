شهية ولذيذة.. طريقة عمل أقراص البسطرمة

أقراص البسطرمة من المخبوزات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ".
مقادير أقراص البسطرمة:
عجينة باف بيستري
ملح وفلفل
سمنة
نصف كيلو بسطرمة
نصف فلفل أحمر رومي مفروم
نصف فلفل أخضر رومي مفروم
5 بيض
1 كوب جبنة شيدر مبشورة
طريقة تحضير أقراص البسطرمة:
* تفرد العجينة.
* وتوضع جزء منها في صينية فرن مدورة.
* وتدهن بالسمنة.
* تضاف البسطرمة والفلفل والبيض والجبنة.
* وتقطع جزء من العجينة شرائح ويوضع على الوجهة.
* وتدخل الفرن.
* وتقدم ساخنة.