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مرأة

شهية ولذيذة.. طريقة عمل أقراص البسطرمة

السبت 21/مارس/2020 - 11:59 ص
طريقة عمل أقراص البسطرمة
طريقة عمل أقراص البسطرمة
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هاجر هانئ
أقراص البسطرمة من المخبوزات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ".

مقادير أقراص البسطرمة:
عجينة باف بيستري 
ملح وفلفل 
سمنة 
نصف كيلو بسطرمة 
نصف فلفل أحمر رومي مفروم 
نصف فلفل أخضر رومي مفروم 
5 بيض 
1 كوب جبنة شيدر مبشورة 

طريقة تحضير أقراص البسطرمة:
* تفرد العجينة.
* وتوضع جزء منها في صينية فرن مدورة.
* وتدهن بالسمنة.
* تضاف البسطرمة والفلفل والبيض والجبنة.
* وتقطع جزء من العجينة شرائح ويوضع على الوجهة.
* وتدخل الفرن.
* وتقدم ساخنة.


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