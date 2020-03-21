انتفاضة على تويتر بسبب عيد الأم

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #عيد_الام ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتمعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
الام مختصر كل النعيم فاللهم اني اسألك نعيمًا لا ينفذ. 🍃♥️#عيد_الام 🍃♥️ pic.twitter.com/LMaIJDW3Qr
— ●Ahmed Hilal● (@ahmedhilal_11) March 21, 2020
انتي الدني كلها ست الحبايب ❤️— Nawal Daher (@lanaturel2) March 21, 2020
نشالله تنعاد عا جميع امهات العالم #عيد_الام pic.twitter.com/SQ6SPHQPdN
اللهم حرم على قلب أمي حزن الدنيا وحرم على جسدها نار الأخرة.... #عيد_الام pic.twitter.com/rbOxRtmBqi— ABU SAMI (@Almahrizi4) March 21, 2020
ماينحصر حُب أمي بيوم واحد— shada zh💛 (@Shada23111) March 21, 2020
بوجودها كل الليالي لنا عيد❤#عيد_الام pic.twitter.com/polxAYboHz
أمي غلاها ماهو بيوم واحد،— فواز باقر (@FawazBaqer) March 21, 2020
أمي غلاها واحد بكل الأيام 🖤#عيد_الام
أُمّي،تُمّ أُمي لحد آخِر يوم في عُمري🧡.— 𓅓نّ (@0N909) March 21, 2020
يارب احفظ امي وجميع امهات المسلمين🧡.#عيد_الام . pic.twitter.com/BxelvmfK5q
#عيد_الام— ﮼هبه،الرحبي (@hibaalrahbi20) March 21, 2020
اللهم أمي، صديقتي الأولى و ملجئي الأول،
اللهم أمي و إن كثر الأصحاب أو قلو، و إن
كانوا مكسبًا أو خسارات متتابعة؛ اللهم أمي
دائمًا و أبدًا.♥️! pic.twitter.com/iwz1K78ImT
'— 𝕄𝔸ℝ𝔸𝕄* (@mroom_a) March 21, 2020
الأم لا تستحق يوم . .
الأم تستحق العمر كله ❤️#عيد_الام pic.twitter.com/5KK7uxTEO3