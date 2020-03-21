انتفاضة على تويتر بسبب عيد الأم

عيد الأم أو يوم الأم هو احتفال ظهر حديثًا في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.





وجاءت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي:





الام مختصر كل النعيم فاللهم اني اسألك نعيمًا لا ينفذ. 🍃♥️ #عيد_الام 🍃♥️ pic.twitter.com/LMaIJDW3Qr

انتي الدني كلها ست الحبايب ❤️

نشالله تنعاد عا جميع امهات العالم #عيد_الام pic.twitter.com/SQ6SPHQPdN — Nawal Daher (@lanaturel2) March 21, 2020

اللهم حرم على قلب أمي حزن الدنيا وحرم على جسدها نار الأخرة.... #عيد_الام pic.twitter.com/rbOxRtmBqi — ABU SAMI (@Almahrizi4) March 21, 2020

ماينحصر حُب أمي بيوم واحد

بوجودها كل الليالي لنا عيد❤#عيد_الام pic.twitter.com/polxAYboHz — shada zh💛 (@Shada23111) March 21, 2020

أمي غلاها ماهو بيوم واحد،

أمي غلاها واحد بكل الأيام 🖤#عيد_الام — فواز باقر (@FawazBaqer) March 21, 2020

أُمّي،تُمّ أُمي لحد آخِر يوم في عُمري🧡.

يارب احفظ امي وجميع امهات المسلمين🧡.#عيد_الام . pic.twitter.com/BxelvmfK5q — 𓅓نّ (@0N909) March 21, 2020

#عيد_الام

اللهم أمي، صديقتي الأولى و ملجئي الأول،

اللهم أمي و إن كثر الأصحاب أو قلو، و إن

كانوا مكسبًا أو خسارات متتابعة؛ اللهم أمي

دائمًا و أبدًا.♥️! pic.twitter.com/iwz1K78ImT — ﮼هبه،الرحبي (@hibaalrahbi20) March 21, 2020