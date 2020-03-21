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أخبار البلد

انتفاضة على تويتر بسبب عيد الأم

السبت 21/مارس/2020 - 12:47 م
صدى البلد
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منار نور
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #عيد_الام ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتمعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. 

عيد الأم أو يوم الأم هو احتفال ظهر حديثًا في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.

وجاءت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي:

الام مختصر كل النعيم فاللهم اني اسألك نعيمًا لا ينفذ. 🍃♥️#عيد_الام 🍃♥️ pic.twitter.com/LMaIJDW3Qr
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