مغردون يدشنون #تفعيل_قانون_الطوارئ للحد من التجمعات وانتشار كورونا

مطالبين فرض حظر التجوال ومحاسبة من يخالف الأوامر حفاظًا على سلامتنا جميعًا.





يذكر أنه فى الفترة الأخيرة قد إتخذت رئاسة الجمهورية عدة قرارات أهمها كان تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين وتلاها عدة قرارات للحفاظ على السلامة العامة.

واتخذ مجلس الوزراء إجرءات احترازية وشدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء من التجمعات الزائدة للحد من انتشار فيروس كورونا.



دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ثلاثة هاشتاجات #تفعيل_قانون_الطوارئ ، و#فرض_حظر_التجوال ، و#حبس_المخالفين ، وجاء ذلك بعد عدم التزام الكثيرون من المواطنين بتحذيرات مجلس الوزراء وعدم إلتزام منازلهم،