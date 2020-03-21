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رياضة

نادي بني سويف: نلتزم باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 12:54 م
صدى البلد
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رباب الهوارى
أكد محمد الواضح المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف الرياضي،أن الفريق سيتأثر  سلبا بفترة التوقف،ولكن النادي ملتزم بقرارات الدولة بشأن تعليق النشاط الرياضى كاملا داخل النادى.
وأضاف محمد الواضح أن الجميع  في انتظار تحديد موعد استئناف الدورى ،متوقعا استئناف مسابقة الدوري فى شهر يونيو المقبل.
واختتم "حديثه " قائلا: إن مجلس إدارة نادي بني سويف يحرص على اتباع سياسة الدولة وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تضمن الحفاظ على سلامة وصحه جميع أعضاء نادي بني سويف الرياضي وأسرهم وكذلك جميع اللاعبين والعاملين بالأجهزة الرياضية داخل النادي، قرر مجلس إدارة النادي برئاسة على محمد سليم ،غلق أبواب النادي وعدم السماح لغير العاملين بالدخول، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.
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