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خط الدفاع الأول.. نقيب التمريض تشيد بدور الأمهات في محاربة كورونا ..فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 12:40 م
الدكتورة كوثر محمود
الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة كوثر محمود، رئيس الإدارة المركزية للتمريض، نقيب التمريض في مصر، إن الأمهات هن خط الدفاع الأول لحماية أفراد الأسرة من أزمة انتشار ڤيروس كورونا، موجهة التحية لهن بمناسبة احتفالات عيد الأم.


وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أثناء حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية الأولى، أن هيئة التمريض لها تجارب عدة في مواجهة الأزمات بدءًا من ثورة يناير وحتي الآن، وليس بالجديد عليها الوقوف إلى جانب الشعب في اللحظات العصيبة.


وأشارت إلى أن العاملين بالتمريض بذلوا دورا عظيما خلال فترات الانفلات الأمني خاصةً أثناء الثورة.


وأوضحت أن جميع المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان خط الدفاع الأول فيها هيئة التمريض.


وتابعت أن التمريض كان له دور كبير في مواجهة أنفلونزا الطيور والخنازير في السابق، مؤكدة "قادرون على مواجهة أزمة كورونا".
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