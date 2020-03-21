AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اتعينت بـ 5% لذوى الإعاقة.. الأم المثالية تروى بداية رحلة عملها بقصور الثقافة.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 12:45 م
أمينة عبد الحميد
أمينة عبد الحميد
Advertisements
شيرين عادل
قالت أمينة عبد الحميد، الأم المثالية الأولى من ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية، إن أول مشاريعها الخيرية كان محو الأمية، والذى استغرق 3 أشهر بالتعاون مع زملائها، ونجحت من خلاله في محو أمية 120 فردا.

وأضافت الأم المثالية الأولى من ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية، خلال  لقاء خاص مع الإعلامى محمد جاد ببرنامج 
"صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنها فى مرحلة الثانوية العامة التحقت بالعمل فى هيئة قصور الثقافة ضمن نسبة 5% تعيينات لذوى الاحتياجات الخاصة. 

ولفتت أمينة عبد الحميد إلى أنها بمجرد تعيينها بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بدأت تتوجه صوب الجمعيات الخيرية لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكدت أن أبناءها حرصوا أيضا على مشاركتها فى أعمالها الخيرية الخاصة بمحو الأمية.
 
برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، إضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤسسة أكاديمية التدريب والتنمية بطنطا: فوجئنا بقرار تقنين أوضاع نقابات التربية الخاصة.. فيديو

لميس سلامة: مهرجان حكاوي الدولي لفنون الأطفال يشمل 23 فعالية..فيديو

مذيعة صباح البلد تمارس التحطيب بالعصا على الهواء.. فيديو

أمينة راشد إبراهيم "الأم المثالية" على مستوى الجمهورية

رسائل مؤثرة.. ماذا قالت الأمهات المثاليات بعد فوزهن بالجائزة.. (خاص)

أبناؤها حاجة تشرف.. رحلة كفاح الأم المثالية بكفر الشيخ على مدار 20 عاما

ترشيحاتنا

270 ألف إصابة و11 ألف وفاة.. تعرف على آخر إحصائيات كورونا بالعالم

روحاني يكشف عن موعد اختفاء كورونا من إيران

جسدي يحترق ويشبه النوبة القلبية.. أخطر ما قاله مصابو كورونا عن أعراضه.. فيديو

كورونا يكبد رونالدو خسارة فادحة

فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس

شاهد.. صورة نادرة لـ والدي أحمد شوبير في حفل زفافه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقعدوا فى البيت.. أفكار غير تقليدية للاحتفال بعيد الأم فى المنزل

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

بملابس عصرية.. أسما شريف منير تخطف الأنظار برفقة ابنتها