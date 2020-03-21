اتعينت بـ 5% لذوى الإعاقة.. الأم المثالية تروى بداية رحلة عملها بقصور الثقافة.. فيديو

قالت أمينة عبد الحميد، الأم المثالية الأولى من ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية، إن أول مشاريعها الخيرية كان محو الأمية، والذى استغرق 3 أشهر بالتعاون مع زملائها، ونجحت من خلاله في محو أمية 120 فردا.





وأضافت الأم المثالية الأولى من ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية، خلال لقاء خاص مع الإعلامى محمد جاد ببرنامج

"صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنها فى مرحلة الثانوية العامة التحقت بالعمل فى هيئة قصور الثقافة ضمن نسبة 5% تعيينات لذوى الاحتياجات الخاصة.





ولفتت أمينة عبد الحميد إلى أنها بمجرد تعيينها بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بدأت تتوجه صوب الجمعيات الخيرية لذوى الاحتياجات الخاصة.





وأكدت أن أبناءها حرصوا أيضا على مشاركتها فى أعمالها الخيرية الخاصة بمحو الأمية.

برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، إضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.