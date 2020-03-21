شاهد.. رسالة ملك الأردن إلى الأمهات في عيد الأم

وجه الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن التهنئة إلى كل الأمهات بمناسبة عيد الأم .





وغرد " الملك عبد الله " من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر"، قائلا: " أحيي الأمهات الأردنيات العظيمات اللواتي أنشأن أبناء وبنات الجيل الوطني المتفاني، الذين رأيت بأعينهم عندما التقيت العديد منهم قيم الإصرار والعزيمة، فهم يضحون براحتهم ويبذلون جهدهم لخدمة الوطن والحفاظ على سلامة كل فرد على ترابه. فلكل الأمهات مني، في عيد الأم كل الحب والتقدير".





وعلق عدد من المتابعين على التغريدة، قائلا:





الله يحفظكم سيدي جلالة الملك الشعب الأردني شعب واعي وراقي ووطني لأبعد الحدود، هذا ما لاحظته في الأخوة والاحبة الأردنيين أصدقائي.





الله يحفظ أمهات المسلمين يا رب.