الأم المثالية: عانيت 10 سنوات بعد أزمة قلبية أصابت زوجي.. فيديو

قالت أمينة عبد الحميد، الأم المثالية الأولى من ذوي الهمم على مستوى الجمهورية، إنها تزوجت في عمر 18 عاما ورزقت بـ 3 بنات وولد.









وأضافت الأم المثالية الأولى من ذوي الهمم على مستوى الجمهورية، أثناء لقاء خاص مع الإعلامى محمد جاد ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن زوجها أصيب فى 10 سنوات من زواجهما بأزمة قلبية وهو ما استلزم منها جهدا أكبر لرعايته.









وأشارت إلى أن أولادها ساندوها منذ طفولتهم فى أعمالها المنزلية اليومية ورفع الأعباء عنها، خاصة أن ابنتها الكبرى ساندتها فى مشروع وجبات سريعة وتوصيلها للمنازل.









وتابعت أمينة عبد الحميد، أن زوجها ساندها لإتمام أبنائهم لإتمام مراحلهم الجامعية الذين نجحوا بالحصول على مؤهلات عليا وتخرجهم في كلية التجارة إضافة إلى حصولهم على دبلومات تخاطب.









يشار إلى أن برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، إضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.



