اقعدوا فى البيت.. أفكار غير تقليدية للاحتفال بعيد الأم فى المنزل

يحل عيد الأم هذا العام وسط ظروف عصيبة بسبب انتشار فيروس كورونا، مما يجعل الكثير من الأشخاص يلتزمون بتعليمات الحكومة ويمكثون فى المنازل خوفا من انتشار الفيروس.
ويمكنك الاحتفال بـ عيد الأم هذا العام دون الخروج من المنزل، والقيام بتزيين البيت ببعض الديكورات البسيطة كالأشكال الهندسية المميزة المزينة بالأزهار التى توضع على الطاولة أو في أماكن متفرقة من المنزل، فيمكنك تنفيذ العديد من الأفكار برفقة أطفالك بهدف الاحتفال بـ عيد الأم وتسلية الأطفال أيضا.
كما يمكنك القيام بتحضير كعكة عيد الأم بالإضافة إلى تزيين سفرتك والحوائط بالأشكال التى تعبر عن عيد الأم، فكل هذه الأشياء سوف تشعرك بالبهجة والاحتفال أيضا بـ عيد الأم بطريقة تتناسب مع المحنة التى تشهدها معظم دول العالم.
ونعرض لكم فيما يلى مجموعة من الأفكار التى تساعدك فى الاحتفال بـ عيد الأم فى المنزل.