صورة الأم على الشاشة.. أمينة رزق الأنجح دون زواج.. والطيبة والحنية تميز فردوس محمد وعزيزة حلمي.. وكريمة مختار وماري منيب ترفعان شعار المرح والخفة

صورة الأم على الشاشة:

أمينة رزق الأنجح دون زواج

الطيبة والحنية تميز فردوس محمد وعزيزة حلمي

كريمة مختار وماري منيب يرفعان شعار المرح والخفة





قدمت السينما المصرية على مدى السنين العديد من الأمهات، ابتداء من أمينة رزق وفردوس محمد وماري منيب، ومرورا بنعيمة الصغير وزينات صدقي، وانتهاء بشادية ونجلاء فتحي، وقدمت كل واحدة من هؤلاء الفنانات صورة الأم بشكل مختلف ومغاير.





في التقرير التالي، نرصد نماذج لبعض أمهات السينما المصرية.





أمينة رزق

اشتهرت أمينة رزق بلقب أم السينما، اعتبرها الكثيرون مثالًا حيًا للحزن، لدرجة إطلاق اسمها على كل من يبكون كثيرًا، رغم عدم زواجها أو إنجابها، إلا أنها برعت في تجسيد دور الأم، فقدمت الدور بتلقائية شديدة، ومن أبرز أعمالها "الجنة تحت قدميها، السقا مات، قنديل أم هاشم، لك يوم يا ظالم، دعاء الكروان، الشموع السوداء، بداية ونهاية".





فردوس محمد

تعتبر فردوس محمد من أشهر الأمهات، حيث قدمت هذا الدور بحنية ودفء، وطيبتها التي ترسم ملامح وجهها، فقدمت دور الأم والمربية، مثل "ابن النيل، والأفوكاتو مديحة، وهذا هو الحب".





آمال زايد

قدمت الفنانة آمال زايد دور الأم المغلوبة على أمرها، خاصة فى فيلم "بين القصرين"، والذى أصبحت من خلاله علامة مسجلة باسمها في التاريخ، فمن منا يستطيع نسيان "أمينة" في ثلاثية نجيب محفوظ، أو دور الأم في الفيلم الشهير "شيء من الخوف"، أو "خان الخليلي" و"عفريت مراتى".





كريمة مختار

الفنانة القديرة كريمة مختار، هى أول ممثلة تقوم بدور الأم المرحة والأكثر إضحاكا، مثل دور "ماما نونة" أمام النجم يحيي الفخرانى، كما نجد أن النجمة الكبيرة قدمت الدور خلال العديد من الأفلام الكوميدية، مثل "يا رب ولد" و"رجل فقد عقله" و"الحفيد".





عزيزة حلمي

قدمت الفنانة الراحلة عزيزة حلمى دور الأم الهادئة الحكيمة، التى دائما ما تستخدم العقل عندما تدخل في حياة أبنائها، ورغم أنها لم تقدم دور البطولة المطلقة، إلا أنها جسدت شخصية الأم بحرفية كبيرة، فظهرت فى هذه الشخصية من خلال "أفلام الذل والفتى الشرير وقاتل ماقتلش حد".





ماري منيب

قدمت أكثر من دور، أشهرها فيلم "حماتي ملاك" وهو إنتاج 1959، وبطولة إسماعيل يس وآمال فريد ويوسف فخر الدين، ونجد الأم هنا "مارى منيب" تحاول زرع الشك بداخل ابنتها تجاه زوجها، وتحرضها على الطلاق.





الحموات الفاتنات ماري منيب وميمي شكيب

بطولة كمال الشناوي وكريمان وإسماعيل يس وعبد السلام النابلسي، وفيه نجد الأم كوثر هانم "ماري منيب" وسعاد هانم "ميمي شكيب" بالفعل "خرابين بيوت"، فعندما تحضران إلى منزل أبنائهما، يشعلان الحرب بين الزوج سمير، ابن كوثر هانم، والزوجة نبيلة، ابنة سعاد هانم، ويصبح المنزل جحيما لا يطاق من كثرة المشاجرات، وفى النهاية يتفق الزوجان على رحيل الأمهات حتى يعود الهدوء لحياتهما الزوجية.





نعيمة الصغير في الشقة من حق الزوجة

إنتاج 1985، وبطولة محمود عبد العزيز ومعالي زايد، وفيه نجد الأم نازلى "نعيمة الصغير" تشجع ابنتها كريمة على التمرد أمام زوجها سمير، وطلب الطلاق منه بغرض الحصول على الشقة، وبالفعل تنجح الأم فى إفساد العلاقة بين الزوجين، ويتم الطلاق ويبدأ النزاع حول ملكية الشقة، وفى النهاية يعود الزوجان لبعضهما وتتخلص الزوجة من سيطرة والدتها.





زينات صدقي في إسماعيل يس فى الأسطول

وهو إنتاج 1957، وبطولة إسماعيل يس وزهرة العلا وعبد الوارث عسر، وفيه نرى الأم "زينات صدقي" ترفض زواج ابنتها من ابن عمها، الذى تحبه كثيرا، وتحاول بشتى الطرق أن تزوجها من رجل كبير في السن وثري ومتزوج مرتين.





نجلاء فتحي في حب لا يرى الشمس

وهو بطولة فريد شوقي ومحمود عبد العزيز. وفيه نرى الأم "نجلاء فتحي" التى تبيع طفلها قبل إنجابه، بغرض المال، حتى تكفل أسرتها المكونة من أمها المريضة وأختها الصغرى، وعندما تستيقظ عاطفة الأمومة لديها، تجد أن ابنها مات.