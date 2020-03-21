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توك شو

وزير الصحة التونسي: قرار الحكومة بالحجر الصحى العام لحماية المواطنين.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 12:49 م
عبد اللطيف المكي،
عبد اللطيف المكي، وزير الصحة التونسي
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هاجر إبراهيم

أكد عبد اللطيف المكي، وزير الصحة التونسي، أنه يجب على الشعب التونسي الالتزام بإجراءات الحجر الصحى العام حتى لا ينتشر فيروس كورونا، مشيرا إلى أن فترة انتهائه بعد 24 يوما.


وأضاف وزير الصحة التونسي خلال مؤتمر صحفى بشأن انتشار فيروس كورونا، أن الحجر الصحى يقتضي من السكان التونسيين بعدم مغادرة منازلهم إلا فى حالة الضرورة القصوى، موضحا أن تلك الإجراءات لم تتخذ فقط فى تونس بل فى بعض الدول.


وأشار إلى أن الشعب التونسي سينتصر على تلك الأزمة الخاصة بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه يتم  تأمين المرافق بالشوارع لامن وصحة افضل بالدولة .


وأوضح أن وزارة الداخلية والدفاع والتربية والتشغيل والشباب والرياضة منخرطون في إصدار قرارات تخص عملية الحجر الصحي العام، مضيفا إلى أن تونس الأن على حافة خطيرة وأن مجلس الأمن القومي يتداول الموضوع حتى لا تتأثر اقتصاديا وتكلف الدولة المئات من المليارات.


وأفاد أن الدول الآن لا تهتم بالأمور المالية أو الاإقتصادية، بل تحافظ على مصلحة شعوبها وإنشاء حجر صحى عام مع اتخاذ الإجراءات الأساسية لحماية المواطنين، مؤكدا على عدم الخروج من المنزل حتى فترة انتهاء مهلة الحجر.

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