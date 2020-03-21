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توك شو

ربنا رضاني.. الأم المثالية لذوي الهمم تصف شعورها بعد تكريمها ..فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 01:02 م
أمينة عبد الحميد
أمينة عبد الحميد ، الأم المثالية الأولى
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شيرين عادل
قالت أمينة عبد الحميد، الأم المثالية الأولى من ذوي الهمم على مستوى الجمهورية، إنها كافحت وعانت كثيرا منذ طفولتها خاصة بعد إعاقة قدميها لكنها استطاعت تحقيق أهدافها سواء فى حياتها الاجتماعية أو العملية.


ووصفت الأم المثالية، أثناء لقاء خاص مع الإعلامى محمد جاد ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، شعورها بعد تكريمها، قائلة "ربنا رضانى بتكريمى بالأم المثالية علشان أنا تعبت أوى فى حياتى".

 
وأكدت أمينة عبد الحميد أن تلقيها التهنئة بعد حصولها على لقب الأم المثالية أسعدها كثيرا على الرغم من تكريمها فى عدة مجالات إلا أن تكريمها كأم مثالية له مذاق خاص ومميز. 


يشار إلى أن برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، إضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.


ويستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

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