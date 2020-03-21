طب بيطري جنوب الوادي يستقبل فريق المجلس الوطني للاعتماد إيجاك

استقبلت جامعة جنوب الوادي، فريق المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" التابع لوزارة الصناعة والتجارة، "فريق التقييم" الذى يزور الجامعة لاعتماد مركز أبحاث الخلية الفسيولوجيا الجزئية بكلية الطب البيطرى.





وقدم الدكتور حمدى عطيتو، مدير المركز، شرحا تفصيليا عن المركز للجنة التقييم من قبل "إيجاك" للاعتماد، فيما أشاد فريق الزيارة، بالإمكانيات والأجهزة الموجودة بمعامل المركز.





وأوضح الدكتور محمد وائل عبد العظيم عميد الكلية، أن الزيارة لمدة يومين يقيم فيها الفريق إمكانيات وأداء المركز، لإصدار قرار الاعتماد في نهاية الزيارة.





وأشار عميد الكلية، إلى أن الفريق يضم الدكتور محمد عبد الحكيم كيلانى رئيس فريق زيارة الاعتماد، والدكتور أحمد مصطفى على، خبير فنى فريق الاعتماد.





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