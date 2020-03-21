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توك شو

إحدى الأمهات: ابنتي هي من تستحق التكريم.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 01:47 م
أحد الامهات المثاليات
أحد الامهات المثاليات
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اسراء صبري
قالت الحاجة نبيلة إحدى الأمهات المثاليات، إنه منذ الصغر وأبنائها يساعدوها فى إدارة البيت، من حيث تنسيق الوقت ما بين البيت ودراستهم. 

وأكدت الأم المثالية، أثناء حوارها على برنامج "صباح الورد" المذاع علي قناة "ten"، أن أولادها هم من يستحقون التكريم بـلقب الأم المثالية وليست هي.

وتابعت أن ابنتها الوسطى كانت الأم البديلة للمنزل أثناء غيابها، موضحة أن أبناءها عانوا كثيرا من أجل مراعاه الصغار.

ويتم الاحتفال بعيد الأم سنويا في 21 مارس، في أكثر من بلد حول العالم، وبدأ الاحتفال به في الولايات المتحدة بمبادرة أطلقتها آنا جارفيس في أوائل القرن العشرين، حيث تم الاحتفال به لأول مرة في عام 1908، عندما أقامت آنا نصبا تذكاريا لأامها في كنيسة سانت أندروز في جرافتون بولاية فيرجينيا الغربية.
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