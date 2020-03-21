«الصحة العالمية» تركز على تعزيز إجراءات العزل لمحاصرة كورونا والقضاء عليه

تتخذ إجراءات على محمل الجد لمواجهة الفيروس. قال الدكتور بشار فرحات، أخصائي الصحة العامة، إن منظمة الصحة العالمية منذ فترة رفعت مستوى الخطورة لـ فيروس كورونا إلى درجة مرتفع، لافتًا إلى أن المنظمة





وأضاف الدكتور بشار فرحات، أثناء مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن "الصحة العالمية" تركز على نقطتين مهمين في محاولة للحد من خطورة الفيروس وسرعة انتشاره العالية جدا.





وأشار أخصائي الصحة العامة، إلى أن تشديد إجراءات العزل لمحاصرة الفيروس والقضاء عليه، بالإضافة إلى التركيز على كشف حالات الإصابة بكورونا .





وتابع أن منظمة الصحة العالمية تعمل على التواصل مع الهيئات الصحية فى جميع أنحاء العالم لمتابعة حالات جديدة لكورونا ومتابعة المستجدات واللقاحات والأدوية.



