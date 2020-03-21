AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

«الصحة العالمية» تركز على تعزيز إجراءات العزل لمحاصرة كورونا والقضاء عليه

السبت 21/مارس/2020 - 01:40 م
فيروس كورنا
فيروس كورنا
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور بشار فرحات، أخصائي الصحة العامة، إن منظمة الصحة العالمية منذ فترة رفعت مستوى الخطورة لـ فيروس كورونا إلى درجة مرتفع، لافتًا إلى أن المنظمة تتخذ إجراءات على محمل الجد لمواجهة  الفيروس.

وأضاف الدكتور بشار فرحات، أثناء مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن "الصحة العالمية" تركز على نقطتين مهمين في  محاولة للحد من خطورة الفيروس وسرعة انتشاره العالية جدا.

وأشار أخصائي الصحة العامة، إلى أن تشديد إجراءات العزل لمحاصرة الفيروس والقضاء عليه، بالإضافة إلى التركيز على كشف حالات الإصابة بكورونا.

وتابع أن منظمة الصحة العالمية تعمل على التواصل مع الهيئات الصحية فى جميع أنحاء العالم لمتابعة حالات جديدة لكورونا ومتابعة المستجدات واللقاحات والأدوية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس غامض.. الصحة ترفع درجة الاستعداد لـ القصوى .. تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم .. علاء عيد: مناظرة جميع المسافرين القادمين من مناطق ظهور المرض

الصحة العالمية: مصر ملتزمة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

هذا ما قاله مستشار بالديوان الملكي السعودي عن فيروس كورونا

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل

الصحة العالمية تدعو الدول لعزل المصابين بكورونا وكسر سلسلة انتشار الفيروس

الصحة العالمية ترشد الدول الأوروبية إلى كيفية مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

في 24 ساعة فقط.. حصيلة كارثية لضحايا كورونا في إيران

صدمة.. فيروس كورونا يسبب العجز الجنسي للرجال

ننشر القرارات الجديدة للأعلى للجامعات بسبب كورونا

جسدي يحترق ويشبه النوبة القلبية.. أخطر ما قاله مصابو كورونا عن أعراضه.. فيديو

تهديد تحول إلى كارثة.. الاستخبارات الامريكية حذرت من كورونا وترامب تجاهل

من بؤرة كورونا الثانية.. مصري مقيم بإيطاليا يروي كواليس الإصابات بالفيروس.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسعار السيارات الكوري في مصر .. صور

اقعدوا فى البيت.. أفكار غير تقليدية للاحتفال بعيد الأم فى المنزل

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور