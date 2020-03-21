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لأصحاب المناعة الضعيفة.. استشارى تغذية تعطى نصائح لتغذية وتقوية المناعة للجسم.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 01:44 م
الدكتورة جيهان فؤاد،
الدكتورة جيهان فؤاد، أستاذ التغذية العلاجية للأطفال بالمعهد
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هاجر إبراهيم

قالت الدكتورة جيهان فؤاد، أستاذ التغذية العلاجية للأطفال بالمعهد القومى للتغذية: إن المناعة نوعان، أولهما هى المناعنة المكتسبة والتى تكون لدى الطفل منذ لحظة ولادته، والأخرى هى المناعة الدائمة والثابتة.


وأضافت "جيهان" خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن المناعة هى عبارة عن أجسام مضادة موجودة بالجسم والتى تتكون من البروتين، موضحة أنه فى حالة نقص الطفل للبروتين أو فى الوحدات الحرارية أو لديه سوء تغذية يكون لديه مشكلة فى نقص المناعة.


وتابعت أن الفئات الأكثر عرضة لضعف المناعة هم الأطفال، خاصة الأطفال المولودين بنقص فى النمو وفترة المراهقة والأمهات الحوامل والمرضعات، بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري أو الضغط أو السرطان وكبار السن.


وأفادت بأنه من أجل تقوية المناعة لدى الأطفال يجب تناول الأطعمة التى تحتوى على البروتينات مثل منتجات الألبان واللحوم والزبادى، بالإضافة إلى رضاعة الطفل رضاعة طبيعية حتى لو كانت الأم حاملة لمرض كورونا، حيث ترتدي الأم الكمامة أثناء الرضاعة.


وأشارت إلى أن أى طفل لا يأخذ تغذيته بطريقة سليمة سيكون لديه إستعداد للإصابة بالأمراض، لافتة إلى أن التغذية السليمة تجعل جسم الطفل أقل عرضة للأمراض.
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