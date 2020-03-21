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رياضة

غلق مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة بسبب كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 01:42 م
مقر كاف
مقر كاف
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يسرى غازى
نشر حمادة شادى منسق الرعاية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو ظهر خلاله أحمد أحمد رئيس الكاف يعلن عن غلق مقر الاتحاد الافريقي بشكل مؤقت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


ووجه أحمد أحمد رسالة من الكاف تضمنت تأجيل كل مسابقات الاتحاد الافريقي فضلا عن غلق مقر الكاف بالقاهرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


كما وجه رئيس الكاف التحية لنجوم أفريقيا للوقوف مع شعوبهم في هذة المحنة.


يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر تأجيل مباراتى منتخب مصر الوطنى امان توجو التى كان محددا لها نهاية شهر مارس الجارى فى إطار تصفيات كاس الامم الافريقيه في الكاميرون 2021.
غلق مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة بسبب كورونا
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