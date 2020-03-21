غلق مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة بسبب كورونا

نشر حمادة شادى منسق الرعاية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو ظهر خلاله أحمد أحمد رئيس الكاف يعلن عن غلق مقر الاتحاد الافريقي بشكل مؤقت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ووجه أحمد أحمد رسالة من الكاف تضمنت تأجيل كل مسابقات الاتحاد الافريقي فضلا عن غلق مقر الكاف بالقاهرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ووجه أحمد أحمد رسالة من الكاف تضمنت تأجيل كل مسابقات الاتحاد الافريقي فضلا عن غلق مقر الكاف بالقاهرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



