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حوادث

بعد انهيار جزء منه.. الحماية المدنية تنقذ أسرة محتجزة داخل عقار ببولاق

السبت 21/مارس/2020 - 02:17 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
فى استجابة فورية للبلاغ، نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ أسرة محتجزة داخل أحد العقارات ببولاق أبو العلا بعد انهيار جزء من عقارهم.

البداية كانت عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالقاهرة بانهيار جزء من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وانهيار السلم الداخلى للعقار وبداخله محتجزون. 

على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتبين انهيار الدرج بالدور الأول والثانى واحتجاز أسرة بداخل المبنى، حيث تمكنت القوات باستخدام المعدات اللازمة من إنقاذ أفراد الأسرة المحتجزين واستخراجهم جميعا بحالة صحية جيدة. 

ولقيت سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين، وتقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل جميع التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.
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