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أخبار العالم

ارتفاع عدد قتلى كورونا في إسبانيا لأكثر من 1300 شخص

السبت 21/مارس/2020 - 02:27 م
على صالح
ارتفع عدد القتلى في إسبانيا من وباء فيروس كورونا، اليوم السبت، إلى 1326 وفقًا لأحدث بيانات وزارة الصحة في البلاد، بارتفاع كبير عن آخر حصيلة للقتلى، والتي سجلت 1.002 شخص يوم الجمعة.

وأفادت "رويترز" بأن عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد ارتفع إلى 24.926 يوم السبت من 19.980 في العدد السابق الذي أعلن يوم الجمعة.

بدأ مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم عطلة نهاية الأسبوع بسبب إغلاق فيروس كورونا ، حيث تسارع عدد القتلى في العالم بشكل حاد وحذرت منظمة الصحة العالمية الشباب من أنهم "لا يقهرون".

وقد أدى هذا الوباء إلى تقويض الحياة تمامًا في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى تقييد حركة السكان بشكل كبير، وإغلاق المدارس والشركات، وإجبار الملايين على العمل من منازلهم، بينما فقد الكثير منهم سبل عيشهم بالكامل.
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