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اقتصاد

وزارة التجارة توجه رسالة تهنئة إلى نيفين جامع بمناسبة عيد الأم

السبت 21/مارس/2020 - 02:19 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
وجهت وزارة التجارة والصناعة رسالة تهنئة إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بمناسبة عيد الأم. 

وأكدت الوزارة والعاملون خلال رسالتهم عبر الموقع الرسمى للوزارة أنه "في ظل انشغالها بالمصيبة التي أحلت بالعالم أجمع وليس مصر فحسب، لم ننس أن نقول لها في ظل انشغالها بمتابعة حال الصناعة والتجارة في ظل تلك الأجواء واجتماعاتها بالمستثمرين والمصنعين، كل سنة وحضرتك طيبة كأم وليس كمسئولة".

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة انتهت اليوم، السبت، من أعمال تطهير وتعقيم المقرات التابعة للوزارة بجاردن سيتي ومدينة نصر وشبرا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء هذا الإجراء بتوجيه من وزيرة التجارة والصناعة، التي قامت بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات بالوزارة تتولى وبصفة يومية متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالوزارة والجهات التابعة، حيث تم إلزام العاملين المتواجدين بالمقرات بارتداء ماسكات الوجه والقفازات، مع تواجد فرق نظافة لإجراء النظافة الدورية واستخدام المطهرات اللازمة لعمليات التطهير أولًا بأول.

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