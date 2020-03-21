وزارة التجارة توجه رسالة تهنئة إلى نيفين جامع بمناسبة عيد الأم

وجهت وزارة التجارة والصناعة رسالة تهنئة إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بمناسبة عيد الأم.





وأكدت الوزارة والعاملون خلال رسالتهم عبر الموقع الرسمى للوزارة أنه "في ظل انشغالها بالمصيبة التي أحلت بالعالم أجمع وليس مصر فحسب، لم ننس أن نقول لها في ظل انشغالها بمتابعة حال الصناعة والتجارة في ظل تلك الأجواء واجتماعاتها بالمستثمرين والمصنعين، كل سنة وحضرتك طيبة كأم وليس كمسئولة".





يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة انتهت اليوم، السبت، من أعمال تطهير وتعقيم المقرات التابعة للوزارة بجاردن سيتي ومدينة نصر وشبرا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.



