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أخبار العالم

روسيا تعزل 6 آلاف شخص في الحجر الصحي

السبت 21/مارس/2020 - 03:19 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
أعلنت نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية أناستاسيا راكوفا، اليوم السبت، أنه تم عزل ستة آلاف شخص كانوا على اتصال مع المصابين بفيروس كورونا في موسكو.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن راكوفا قولها: "بالنسبة لـ 131 مريضًا، قمنا بعزل 6 آلاف كانوا على اتصال شخصي معهم". ووفقًا لها، فإن مثل هذه الإجراءات تتيح لسلطات المدينة كسب الوقت الكافي وضمان إعادة هيكلة البنية التحتية للعاصمة، وخاصة الطبية.

وأفادت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، عن تعافي 8 مواطنين روس من فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية موسكو.

وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم السبت، أن الهيئة أرسلت أجهزة للكشف عن فيروس كورونا إلى 13 دولة لإجراء الدراسات ومن المتوقع إرسالها إلى ثلاثة دول أخرى.
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