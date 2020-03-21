مصادر بالجبلاية لـ صدى البلد: ممثلو الأندية يرفضون تقليص أعضاء العمومية

تلقى اتحاد الكرة ، مؤخرا بنود لائحة النظام الأساسي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تمهيدا لإجراء تعديلات عليها وطرحها خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية المقبلة.





وقال المصدر ذاته، ان عددا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية رفضت استناد اتحاد الكرة فى مطالبتها بتقليص اعداد أعضاء الجمعية العمومية إلى 96 عضوا فقط بناء على مطالب الفيفا، معتبرين ذلك شأنا داخليا ويجب مناقشته واتخاذ قرار بصدده وفقا لظروف الاتحاد الأهلى، مشددين على أن ذلك حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية.





وأشار المصدر، إلى أن أندية المظاليم ومراكز الشباب التى يرغب اتحاد الكرة فى الإطاحة بها عبر تقليص أعداد الجمعية العمومية يرفضون ذلك ، معتبرين أن ذلك استمرارا لتهميش دورهم فى إدارة الكرة المصرية.





وأوضح أن الأندية الصغيرة ومسؤولى مراكز الشباب يعلمون أنه فى حالة تعرضهم إلى مقصلة التقليص فى الجمعية العمومية القادمة لن يحصلوا سوى على دعم بسيط من وزارة الشباب والرياضة ولن يكونوا ورقة ضغط على مسؤولى الجبلاية خلال الفترة المقبلة لتحقيق مصالح أنديتهم التى تعانى من قلة الموارد المالية.