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تكنولوجيا

جوجل تلغي مؤتمرها للمطورين I/O 2020.. اعرف السبب

السبت 21/مارس/2020 - 07:00 م
Google I/O
Google I/O
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة جوجل عن إلغاء مؤتمرها السنوي للمطورين لهذا العام بالكامل Google I/O 2020، والذي كان من المفترض أن يعقد في كاليفورنيا في مايو القادم، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد. 

وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، كانت الشركة الأمريكية قد أعلنت في 3 مارس الجاري عن إلغاء أكبر حدث لها هذا العام، والذي كان من المفترض أن يعقد في كاليفورنيا في الفترة الواقعة بين 12 و 14 مايو، وقالت في ذلك الوقت أن الإلغاء يتعلق بالحدث الفعلي، وأنها ستعقد الحدث عبر الإنترنت بدلا من ذلك.

وقالت شركة عملاق البحث في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "من منطلق القلق على صحة وسلامة المطورين والموظفين والمجتمعات المحلية وتماشيا مع متطلبات حكومة منطقة خليج سان فرانسيسكو المحلية، فإننا لن نعقد مؤتمر Google I/O 2020، بأي صفة هذا العام".

وأضافت: "أهم شيء يمكننا القيام به جميعا في الوقت الحالي، هو تركيز انتباهنا على مساعدة الأشخاص في مواجهة التحديات الجديدة التي نواجهها جميعا، وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا لمساعدة مجتمعاتنا على البقاء آمنة، ويرجى أخذ العلم أننا لا نزال ملتزمين بمشاركة تحديثات أندرويد من خلال مدونات المطورين ومنتديات المجتمع".

جدير بالذكر أن Google I / O، هو مؤتمر سنوي تعقده جوجل للمطورين في كاليفورنيا في شهر مايو، إلى جانب الإعلان عن التغييرات الجديدة في نظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد والأجهزة و التحديثات الخاصة بخدماتها.
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