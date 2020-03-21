زراعة البحيرة: توفير جميع معدات الرش وتعقيم مبنى المديرية وجميع الإدارات

وجّه المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، مديرى الإدارات الزراعية، بضرورة توفير كافة أنواع المواتير لاستخدامها في القضاء على فيروس كورونا، على أن تكون جاهزة في أي وقت على أن يتم التعاون بين الإدارة الزراعية والوحدة المحلية في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.





وأشار الزواوى الى قيام كل مدير إدارة زراعية بالتواصل مع رئيس المركز والمدينة، وإخطاره بتوافر كل المعدات والمطهرات بالإدارات الزراعية على مستوى المحافظة.





ومن ناحيته أكد المهندس بدر محمد بدر، مدير عام الزراعة، إن مديرية الزراعة بالبحيرة، منذ بداية ظهور الفيروس في مصر، على تشكيل لجنة خاصة بالمديرية للمتابعة المستمرة مكونة من المهندس سعد عمار مدير عام المكافحة الحقلية والمهندس محمد فايد رئيس قسم الآلات، مشيرًا إلى توفير مواتير الرش الكبيرة سعة 600 لتر لاستخدامها في الأماكن الكبرى، بالإضافة إلى مواتير رش الظهر والتى تستخدم في الاماكن الصغيرة، مع توفير العمالة اللازمة لاستعمال تلك المعدات.



