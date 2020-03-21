لمواجهة كورونا.. الداخلية تغلق 8874 مركزا تعليميا على مدار 5 أيام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن.





وأسفرت تلك الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (1277) مكان نشاط تعليمى مخالف على مستوى الجمهورية، ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم استهدافها وغلقها على مدار 5 أيام (8874) مركزا تعليميا.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون.. حرصًا على أمن وسلامة المواطنين، و ذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى إتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية.. والتى من بينها قرار تعليق جميع أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.



