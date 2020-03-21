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حوادث

للوقاية من كورونا.. حملات لوزارة الداخلية على المقاهى والكافيتريات.. صور

السبت 21/مارس/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على جميع المقاهى والكافتريات، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

أسفرت تلك الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العديد من المقاهى والكافيتريات المخالفة على مستوى الجمهورية.
    
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون.. حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.

وذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى إتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.
للوقاية من كورونا.. حملات لوزارة الداخلية على المقاهى والكافيتريات.. صور
للوقاية من كورونا.. حملات لوزارة الداخلية على المقاهى والكافيتريات.. صور
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