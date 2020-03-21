الصحة: خلو شمال سيناء من أي إصابات بكورونا.. والإجراءات الاحترازية مستمرة

أكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور طارق محمد كامل اليوم ، السبت ، استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لمجابهة فيروس (كورونا) المستجد.





وأشار وكيل الصحة - في بيان له ، إلى قيام مديرية الشئون الصحية في شمال سيناء بفحص القادمين إلى المحافظة عن طريق أجهزة الكشف الحراري بمداخل المحافظة .. مؤكدا خلو المحافظة من أية إصابات بفيروس كورنا المستجد.



