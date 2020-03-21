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محافظات

الصحة: خلو شمال سيناء من أي إصابات بكورونا.. والإجراءات الاحترازية مستمرة

السبت 21/مارس/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور طارق محمد كامل اليوم ، السبت ، استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لمجابهة فيروس (كورونا) المستجد.

وأشار وكيل الصحة - في بيان له ، إلى قيام مديرية الشئون الصحية في شمال سيناء بفحص القادمين إلى المحافظة عن طريق أجهزة الكشف الحراري بمداخل المحافظة .. مؤكدا خلو المحافظة من أية إصابات بفيروس كورنا المستجد.

ونفى وكيل الوزارة ما تردد عن إصابة أحد العاملين في مصنع الأسمنت بوسط سيناء بالفيروس..مؤكدا أنه لا توجد أية بلاغات بحالات اشتباه في المستشفيات على مستوى المحافظة حتى تاريخه.. مطالبا بعدم ترديد الأخبار التي من شأنها إشاعة الذعر بين المواطنين والحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة، سواء مديرية الصحة أو المتحدث الرسمي باسم الوزارة.
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