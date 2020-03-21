AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد 19 يوما من مواجهة آرسنال.. بورتسموث يعلن إصابة 3 لاعبين بـ كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 03:20 م
أرتيتا مدرب آرسنال
أرتيتا مدرب آرسنال
Advertisements
محمد السعيد
أعلن نادي بورتسموث الإنجليزي، إصابة ثلاثة لاعبين في صفوفه بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكر نادي بورتسموث في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبو وموظفو الفريق، يوم الاثنين الماضي، اثبتت إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا.

وأضاف البيان، أن اللاعبين الثلاثة المصابين بفيروس كورونا هم جيمس بولتون واندي كانون وشون راجيت.


وأوضح البيان أن اللاعبين الثلاثة خضعوا للحجر الصحي، بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين الثلاثة في حالة معنوية جيدة وهادئة تماما، وتظهر عليهم أعراض بسيطة.


وجاءت إصابات لاعبي بورتسموث بعد نحو 19 يوما من مواجهة آرسنال بالاتحاد الإنجليزي، حيث يخضع ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز للحجر الصحي حاليا، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، نهاية الأسبوع قبل الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة قوية لـ لوكاس توريرا في مباراة آرسنال و بورتسموث بكأس الاتحاد الإنجليزي

آرسنال يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

حلم ليفربول في خطر.. اجتماع طارئ لتحديد مصير الدوري الإنجليزي.. اليوم

كورونا يضرب الدوري الإنجليزي.. برايتون يعلن تأجيل مباراته أمام آرسنال

اشتباه في إصابة 3 لاعبين من واتفورد بفيروس كورونا

أول تعليق من أرتيتا مدرب أرسنال بعد إصابته بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

صدمة.. فيروس كورونا يسبب العجز الجنسي للرجال

إصابات إيران والخليج بسبب تجمع ديني.. وزيرة الصحة: لو وصلنا لـ 1000 إصابة مش هنعرف نسيطر على الوضع.. فيديو

الأذان والأجراس.. إيقاف مؤقت لإنقاذ الأرواح.. تعليق الصلاة بالمساجد والأزهر والكنائس لمواجهة كورونا

لفترة ثانية.. كريستيانو رونالدو مجبر على دخول الحجر الصحي

قرار جريء.. هاني الناظر يغلق عيادته الخاصة بسبب كورونا

مشهد مخيف.. أم وطفلها يختفيان عن أنظار المارة بالشارع في لمح البصر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهارده.. فراخ بالمرتة وكشك صعيدي وملوخية ناشفة.. والحلو: كنافة أم على

بسبب كورونا.. فيات fiat تعلن خصما جديدا على موديلاتها ..صور

اسعار السيارات الكوري في مصر .. صور