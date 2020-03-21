بعد 19 يوما من مواجهة آرسنال.. بورتسموث يعلن إصابة 3 لاعبين بـ كورونا





وذكر نادي بورتسموث في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبو وموظفو الفريق، يوم الاثنين الماضي، اثبتت إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا.





وأضاف البيان، أن اللاعبين الثلاثة المصابين بفيروس كورونا هم جيمس بولتون واندي كانون وشون راجيت.









وأوضح البيان أن اللاعبين الثلاثة خضعوا للحجر الصحي، بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين الثلاثة في حالة معنوية جيدة وهادئة تماما، وتظهر عليهم أعراض بسيطة.









وجاءت إصابات لاعبي بورتسموث بعد نحو 19 يوما من مواجهة آرسنال بالاتحاد الإنجليزي، حيث يخضع ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز للحجر الصحي حاليا، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، نهاية الأسبوع قبل الماضي.

أعلن نادي بورتسموث الإنجليزي، إصابة ثلاثة لاعبين في صفوفه بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".