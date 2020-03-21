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فن

جميلة عوض احتفالا بعيد الأم: لنأخذ استراحة من السلبية

السبت 21/مارس/2020 - 03:02 م
جميلة عوض
جميلة عوض
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محمد نحلة
احتفلت الفنانة جميلة عوض بعيد الأم ونشرت صورة لوالدتها عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت جميلة": لنأخذ استراحة من كل السلبية التي تحيط بنا، ونحتفل بيومهم. نشأت عندما أعطتني ابنتك الفرصة لأكون من أريد، للتجربة والخطأ، لمجرد السماح لي بأن أكون ما أريد .. أقدركما على حد سواء وأتساءل، كيف كنتما قويات دائما!، أحبك يا ماما وجدتي ❤

وكانت قد  نشرت الفنانة جميلة عوض علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " صورة جديدة لها.

وظهرت جميلة بإطلالة بسيطة بشعرها الكيرلي لم تظهر ملامحها حيث التقطت جميلة الصورة وهي ترتدي كمامة بيضاء بلاستيكية وكتبت علي الكمامة " SpreadPositivty" وتعني نشر الإيجابية.
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