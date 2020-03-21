جميلة عوض احتفالا بعيد الأم: لنأخذ استراحة من السلبية

احتفلت الفنانة جميلة عوض بعيد الأم ونشرت صورة لوالدتها عبر حسابها على إنستجرام.





وكتبت جميلة": لنأخذ استراحة من كل السلبية التي تحيط بنا، ونحتفل بيومهم. نشأت عندما أعطتني ابنتك الفرصة لأكون من أريد، للتجربة والخطأ، لمجرد السماح لي بأن أكون ما أريد .. أقدركما على حد سواء وأتساءل، كيف كنتما قويات دائما!، أحبك يا ماما وجدتي ❤





وكانت قد نشرت الفنانة جميلة عوض علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " صورة جديدة لها.



