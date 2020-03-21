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فن

مصطفى الشعيبي يتعاون مع شيماء ناجي في أغلى هدية

السبت 21/مارس/2020 - 03:05 م
شيماء ناجي
شيماء ناجي
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آيه عاطف
تعاون الفنان الشاب مصطفى الشعيبي، كملحن مع نجمة ذا فويس شيماء ناجي، في أغنية جديدة بعنوان "أغلى هدية" بمناسبة عيد الأم وقامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب وطرحتها حصريا على موقع "يوتيوب" والسوشيال ميديا.

"أغلى هدية" من كلمات خالد ممدوح وألحان مصطفى الشعيبي وتوزيع عمرو عبد الفتاح وجيتار شريف فهمي، أكورديون وائل النجار، ميكساج وماستر ماهر صلاح، إخراج نبيل مكاوي.

يذكر أن الشعيبي طرح العديد من الفيديو كليب وأغاني سينجل وهم "بحبك ليه - يا وحشاني - يا قلوب - ست الحسن - أصعب امتحان" وطرح مؤخرا فيديو كليب يحمل عنوان "وهزعل ليه" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام إنتاج شركة I-Media Production) محسن أحمد، وإخراج سامي بساط .
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